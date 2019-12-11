حدث في مثل هذا اليوم.. تكريس أول كنيسة للأنبا شنودة وأبي فام

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأربعاء، بذكرى تكريس كنيستين تابعتين لها هما، كنيسة الشهيد أبى فام الجندى بأبنوب، وكنيسة الانبا شنودة رئيس المتوحدين.



ولم يذكر كتاب التاريخ الكنسي "السنكسار" الكثير عن تكريس الكنيستين، إلا أن الكنيسة اكتفت بذكر إسم القديس أبي فام، والأنبا شنودة في القداس الإلهي صباح اليوم.



وعلى صعيد آخر، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، آخر أصوامها لعام 2019، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 42 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.