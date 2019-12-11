ضبط عاطلين بـ770 جرام حشيش فى الخليفة

نجح ضباط مكافحة جرائم المخدرات بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، في ضبط عاطلَين بحوزتهما مواد مخدرة، في الخليفة.



وبتفتيش المتهمين عثر بحوزتهما على كمية من مخدر الحشيش وزنت 770 جرامًا، ومبلغ مالي، وهاتفين محمولين.



بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائهما.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.