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محافظات

الإسماعيلية تحتفل بيوم الكفيف

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 12:48 م
جريدة الدستور
مصطفى دياب
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شهد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، الاحتفالية السنوية الكبيرة التي نظمتها مديرية التربية والتعليم بالتعاون والتنسيق مع مدرسة النور والأمل للمكفوفين، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للكفيف، والذي يتواكب مع اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، والتي أقيمت على مسرح مدرسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث.

ورافق المحافظ في حضور الاحتفالية اللواء أكرم رشاد مساعد مدير أمن الإسماعيلية، والدكتور خالد خلف قبيص وكيل وزارة التربية والتعليم، ومها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة، والمهندس أحمد المصري رئيس مجلس أمناء وآباء المحافظة ونقيب المهندسي، والشيخ وحيد عايش رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية، وجمع كبير من قيادات التربية والتعليم ومجلس الأمناء وممثلي منظمات المجتمع المدني والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتضمن برنامج فعاليات الاحتفالية السنوية لمدرسة النور والأمل للمكفوفين تقديم عدد من الفقرات الفنية والغنائية والموسيقية والشعرية وابتهالات دينية لطلاب المدرسة.

وفي كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة أشاد المحافظ بجهود جميع القائمين على هذه المدرسة التي تعتبر رمزا من رموز الإسماعيلية؛ لكونها منارة إشعاعية ترعى هذه الفئة من أبناء المحافظة، وأصدر توجيهاته بصرف مكافأة مالية بواقع مرتب شهر لجميع العاملين بالمدرسة.

وأكد أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لم ولن تدخر وسعا في دعم ومساندة جميع فئات ذوي الاحتياجات الخاص ورعايتهم ودعم الموهوبين والمتميزين منهم.

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