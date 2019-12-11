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بالتزامن مع انعقاد منتدى السلام.. تشديدات أمنية بكورنيش أسوان

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 11:17 ص
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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بالتزامن مع انعقاد منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة كثفت قوات الأمن تواجدها بشارع كورنيش النيل بمدينة أسوان، وخاصة أمام الفندق الذي يتم تنظيم الحدث به، حيث إنه تم وضع كردون أمني بدءًا من البوابة الخاصة به، ممتد حتى بعد الحديقة المجاورة.

كما كثفت دوريات الشرطة تواجدها بمختلف المناطق على مستوى المدينة، وحرصت سيارات الشرطة العسكرية على المرور بصفة دورية على شارع كورنيش النيل للتأمين.

وانطلقت فعاليات النسخة الأولى "لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة"، الذي يعقد تحت رعاية ورئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الاتحاد الإفريقي.

وتضمنت فعاليات اليوم الأول: النشيد الوطني، ثم يعقبها كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الإفريقي.

أما بخصوص الجلسات، فهي كالتالي: الجلسة الأولى تحت عنوان: (إفريقيا التي نريديها: استدامة السلام والأمن والتنمية) وذلك حوار مع قادة إفريقيا، ثم يعقبه رسالة السكرتير العام للأمم المتحدة ''أنطونيو جوتيرتيش".

أما الجلسة الثانية تحت عنوان: إسكات البنادق في إفريقيا: ملكية أجندة منع المنازعات، والجلسة الثالثة بعنوان نحو إطار إقليمي للتعاون لتحقيق السلام والأمن والتنمية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن.

وتشمل فعاليات اليوم الأول لمنتدى أسوان للسلام والتنمية، الجلسة الرابعة تحت عنوان: لماذا لا يزال تحقيق السلام والتنمية المستدامة في منطقة الساحل أمر صعب المنال، والجلسة الخامسة استدامة السلام: السياسات، والمؤسسات، والشراكات، وأخيرًا الجلسة السادسة تحت عنوان: بناء الدول بعد هزيمة الجماعات الإرهابية.

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