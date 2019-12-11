رئيس السنغال من منتدى أسوان: لا تنمية في إفريقيا دون سلام

قال ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال، إن منتدى أسوان للسلام جاء في الوقت المناسب، مشيرًا إلى أن إفريقيا تتقدم وتتطور رغم الصعوبات والإرهاب، وإفريقيا قادرة أيضًا على حل جميع مشكلاتها الراهنة رغم التحديات التي تواجهها.

وأضاف، خلال كلمته في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، أنه يجب استخدام كل الإمكانيات من تنسيق وأموال وحتى سلاح حتى يتحقق السلام، لأن التنمية لن تقوم في إفريقيا دون سلام.

وأكد الرئيس السنغالي، أن أفريقيا ليست فقيرة، فهي تمتلك الأيدي العاملة وأيضًا الثروات الطبيعية، موضحًا أن أفريقيا لكي تنمو لابد من الاقتراض، ولكن هناك فروض تمنع الاقتراض نظرا للترتيب وغيره.