في أول أيام تداوله.. سهم "أرامكو" يقفز 10%

فتح سهم أرامكو، عملاق النفط السعودي حول العالم، على ارتفاع بنسبة عشرة بالمائة في أول أيام تداوله ببورصة الرياض اليوم الأربعاء، مقتربًا من تقييم بتريليوني دولار وهو السعر الذي كان يسعى إليه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.



وفتح السهم على 35.2 ريال (9.39 دولار) بزيادة عشرة بالامئة عن سعر الطرح العام الأولي البالغ 32 ريالا للسهم.



وجمعت الشركة مبلغا قياسيا عند 25.6 مليار دولار من طرحها العام الأولي الأسبوع الماضي، مما منحها قيمة سوقية عند نحو 1.7 تريليون دولار.



وهذا يجعلها أكبر شركة مدرجة في العالم رغم أن نسبة الأسهم حرة التداول للشركة من الأقل بين الأسهم المتاحة للتداول العام عند 1.5 بالمائة فقط.



والإدراج يمثل تحديا رئيسيا لبورصة الرياض ويصعد بها لتحتل مكانة بين أكبر عشر بورصات من حيث قيمة الشركات المدرجة.



واعتمدت السعودية بصفة أساسية على مستثمرين محليين ومن المنطقة لشراء حصة 1.5% في الشركة في ظل اهتمام فاتر من الخارج.



وتتفوق حصيلة طرح أرامكو على الإدراج القياسي لشركة علي بابا الصينية للتكنولوجيا بقيمة 25 مليار دولار في 2014.