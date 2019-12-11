الأربعاء 11 ديسمبر 2019 الموافق 14 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

تور.. صاروخ يسقط الطائرات أثناء الحركة

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 08:40 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
تعاقدت وزارة الدفاع الروسية أخيرا على شراء منظومات صواريخ مضادة للطائرات من نوع "تور" بقيمة إجمالية مقدارها 100 مليار روبل.

وتصنع روسيا منظومات "تور" منذ ثمانينات القرن الماضي. وقد خضعت منظومة "تور" للعديد من العمليات التحديثية التطويرية حتى أن الموديل الحديث (تور-إم2) يختلف اختلافا كبيرا عما دخل حيز الخدمة أواسط ثمانينات القرن الـ20.

وتعد منظومة تور"، اليوم، منظومة الدفاع الجوي الوحيدة في العالم التي تستطيع،أثناء الحركة، إطلاق صواريخها على الطائرات المعادية، وتصيب هدفها بدقة عندما تسير على الطريق غير المعبد بسرعة 25 كيلومترا في الساعة.

ومنظومة "تور" عبارة عن آلية واحدة تحتوي على رادار كشف الأهداف ورادار متابعة الأهداف ووسائل الاتصال والتحكم و8 صواريخ مضادة للطائرات. وتبحث منظومة "تور" عن الأهداف المطلوب تدميرها بنفسها، وتميز الطائرات المعادية من الصديقة، وتقرر بنفسها إطلاق النار.

وفي الحقيقة فإن "تور" روبوت مقاتل، ولا تنتج أية دولة أخرى من الدول المصنعة لوسائط الدفاع الجوي شيئا مشابها.

وأبرزت منظومة "تور-إم2" فعاليتها العالية أكثر من مرة أثناء الدفاع عن قاعدة حميميم العسكرية في سوريا التي توجد فيها طائرات تابعة لسلاح الجو الروسي. ويتم إسقاط غالبية الطائرات المسيرة التي تحاول مهاجمة الطائرات الروسية هناك بواسطة صواريخ "تور"، حسب صحيفة "روسيسكايا جازيتا".

موضوعات متعلقة

منذ يوم

«عش الحرامية».. شرطة الغردقة تضبط زوجين «سرقوا بعض»

منذ حوالي 15 ساعة

ولية أمر طالبة تضرب مدرسة في الشيخ زايد

منذ يوم

مفاجأة صادمة.. فشل انتقال "كهربا" للأهلى

منذ يوم

"شفاه الشيطان".. موضة جديدة يُحذر منها الأطباء

الصور

image description

نجوم الفن يودعون الراحل سمير سيف

image description

"مطروح" تتحمل نفقات علاج 10 حالات مرضية

image description

طلاب المنيا في "النواب" للمشاركة ببرلمان شباب الجامعات

image description

جامعة الزقازيق تستقبل مفتى العراق

image description

5 ملايين جنيه لشراء مستلزمات طبية لمستشفيات الدقهلية

الأكثر قراءة

الإسكندرية تعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول

المتهمة بقتل طفليها بالدقهلية: "مش طايقة جوزى وبحب واحد تانى"

"شفاه الشيطان".. موضة جديدة يُحذر منها الأطباء

مبروك عطية: تصفح الأزواج لـ "الفيسبوك" بعد صلاة العشاء إثم

أيام زمان

أقدم 5 روايات في تاريخ مصر.. تعرف على آباء الرواية المصرية

«صواريخ الهانم».. هكذا شاركت نادية لطفي في حربي الاستنزاف وأكتوبر

باروكة سمير صبرى.. أسرار أشهر معارك السبعينيات

عمر الشريف يحكى تفاصيل عشقه للقمار.. «لولاه لأصبحت من أثرياء العالم»

نجم الساعة

أقدم 5 روايات في تاريخ مصر.. تعرف على آباء الرواية المصرية

الصحة

"كيتو" يحارب ألزهايمر

رقم قياسي لمعدل الإنجاب بين السيدات اللاتي تخطين 50 عامًا

تسجيل حالات إصابة في الرئة بسبب السجائر الإلكترونية

الأسبرين علاج فعّال للصداع النصفى

الرئيس نيوز

السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن مسيرة التكامل الأفريقي بمنتدى أسوان

تنفيذ حكم إعدام مغتصب طفلة البامبرز بالدقهلية

بث مباشر.. السيسي يفتتح النسخة الأولى من منتدى أسوان للسلام والتنمية

البحرية الأمريكية تعلق تدريب 300 سعودي في مجال الطيران

منوعات

تعرف على أغرب قصص السفر فى عام 2019

يخت فاخر يتحول إلى غواصة ليصبح "مخبأ سريا للغاية"

سر ظاهرة "هالة القمر" التى أثارت الغموض فى لندن

عملاء أمازون يشتكون من اختراق حساباتهم

كشكول

عبد الغفار يفتتح فرع جامعة «هيرتفوردشاير» الإنجليزية بالعاصمة الإدارية

طلاب مدارس المعاهد القومية يحققون نجاحات باهرة فى عدد من المسابقات الدولية

تجارة عين شمس تدرب ٦٠٠ اداري بالتعاون مع المعهد القومي للإدارة

أول تعليق للتعليم على واقعة الاعتداء على معلمة في الجيزة

إسلام سياسي

منتصر عمران لـ"آمنة نصير": هناك خلاف حول النقاب ولكنه ليس من اليهودية

"الطرق الصوفية" تجهز خدماتها لإستقبال المريدين فى مولد الحسين

شاهد كيف يتلقى أطفال الدواعش تدريباتهم داخل مخيم الهول - فيديو

بعد تفسيره الخاطىء للقرآن ...الأوقاف تفصل الصوفى إبراهيم أبوحسين من الخطابة والصوفية تتبرأ منه

مقالات الرأي
ماجد حبته
ولم يذهب تميم!
د.مينا بديع عبدالملك
فى جذور العلاقات المصرية - الإثيوبية الراسخة
منى رجب
الرياضة داخل المدارس.. والفنون أيضًا
ثروت الخرباوي
رجوع الشيخ الإخوانى إلى صباه
المزيد

الثقافة

رضا أحمد: فى "قبلات مستعارة" لم أختر أن أكون قاسية ولم أطلب الغفران

213 نموذجًا لأكثر من 35 فنانًا في معرض "النماذج المصغرة" بالهناجر

اليوم.. إطلاق المنتدى الدولى حول الكتاب الرقمي الناطق "ديزى"

مصطفى نصر: توسطت للطلبة لدى سمير سيف

صفحتنا ع الفيس بوك