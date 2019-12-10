تعرف على أبرز مزايا القانون الموحد لزيادة المعاشات

كشف محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، أبرز مزايا القانون الموحد لزيادة المعاشات، قائلا، إن أبرز ما يميز هذا القانون هو عمل حد أدنى للمعاشات، والحد الأدنى للمعاشات مرتبط بالحد الأدنى للأجر التأميني؛ فكلما تحرك الحد الأدنى للمعاشات، تحرّك أيضا الحد الأدنى للأجر التأميني.



وأضاف "سعودي" خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "dmc"، أنه حتى عام 2016، فإن القوانين السابقة كان عندما يتم ربط المعاش، فإن المؤمن عليه أو صاحب المعاش يستحقه أيا كانت قيمته، إنما بعد 2016 بدأت الدولة تضع حد أدنى للمعاش.



وأوضح أنه في القانون الحالي تم وضع آلية للحد الأدنى للمعاش مرتبط بـ 65% من الحد الأدنى للأجر التأميني، كما شمل القانون آليات فض التشابكات المالية بين صندوق التأمينات مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى، والتى تستهدف رد أموال التأمينات والمعاشات.

