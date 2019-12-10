ولية أمر طالبة تضرب مدرسة في الشيخ زايد

أكد مصدر مسؤول بمديرية التعليم بالجيزة صحة ما تم تداوله بشأن واقعة التعدي على مدرسة بمدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية التابعة لإدارة الشيخ زايد التعليمية بالضرب والشتم من قبل إحدى أولياء الأمور.



وأوضح المصدر أن بداية الواقعة عندما تقدمت إحدى أولياء الأمور متسللة إلى الطابق الثاني دون إذن من المدرسة لاصطحاب ابنتها إلى خارج المدرسة وعندما اعترضت المدرسة على ذلك لمخالفة تعليمات الإدارة التعليمية، بادرت ولية الأمر بسبها وتطور الأمر إلى التطاول بالأيدي وسط صراخ التلاميذ.



وأوضح المصدر أن المدرسة توجهت لتحرير محضر بقسم شرطة الشيخ زايد، لكن مدير إدارة الشيخ زايد التعليمية منعها ووعده برد حقها.



وتواصلت "الدستور" مع السيد عبد العزيز طه مدير إدارة الشيخ زايد التعليمية للتعليق على الواقعة، لكنه رفض قائلا "عملنا لجنة للتحقيق في الواقعة وكل واحد هياخد حقه".



وأكد خالد حجازي وكيل وزارة التربية والتعليم في تصريحات لـ"الدستور" أنه سيستقبل المدرسة غدا بمكتبة لمعرفة حقيقة الأمر وأن مكتبه مفتوح للجميع ضد أي شكوى.