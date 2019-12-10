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الجزائر: 24 مليون ناخب لهم حق التصويت في انتخابات الرئاسة

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 06:25 م
جريدة الدستور
محمد عمر
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أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، اليوم الثلاثاء، أنه يحق لأكثر من 24 مليون ناخب التصويت في انتخابات الرئاسة التي ستجري الخميس المقبل.

وأوضحت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أنن البطاقية الوطنية الإلكترونية للهيئة الناخبة أحصت وجود، 24.474.161 ناخب، لهم حق التصويت من بينهم 914.308 ناخب على مستوى المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج وذلك وفق قناة "النهار" الجزائرية.

وخصصت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 61.014 مكتب تصويت داخل الجزائر، منها 135 مكتب متنقل وقسمت المكاتب على 30.301 مكتب خاص بالرجال، 26.569 مكتب خاص بالنساء و4.009 مكتب مختلط، فيما بلغ عدد مراكز التصويت 13.181 مركز، منها 1.756 خاصة بالنساء.

وتستعد الجزائر لإجراء انتخابات الرئاسة بعد غد الخميس بمشاركة خمسة مرشحين فقط في أول انتخابات بعد استقالة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

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