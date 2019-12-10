أبواليزيد: تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة 80%

قال الدكتور أحمد أبواليزيد، رئيس شركة الدلتا القابضة للسكر، إن الحكومة رفعت إنتاج السكر المحلي خلال الأربع سنوات الأخيرة إلى مليون ونصف طن بزيادة نصف مليون طن نتيجة وضع برنامج أدّى إلى الاكتفاء الذاتي من السكر وإلى وصل الاكتفاء من السلعة بنسبة 80٪.



أضاف أبواليزيد، لـ«الدستور»، أن النجاح في زيادة الإنتاج يستدعى إجراءات حماية تتمثل في إنشاء صندوق حماية خاص بدعم المزارعين ومصانع إنتاج السكر المحلية، على أن تكون الحماية للسكر الخام والأبيض المكرر المستورد.



وطالب الحكومة بالتفكير الجّدي في وضع إجراءات حماية للمنتجين في شكل صندوق تُحصّل أمواله من رسوم على السكر المستورد، لافتًا إلى أن الدلتا للسكر حققت موسم تعاقدات جيد مع المزارعين.



شدد رئيس شركة الدلتا القابضة للسكر على أنه تم التعاقد على 110 آلاف فدان، وسيبدأ موسم الإنتاج في النصف الثاني من فبراير المقبل، ومن المتوقع أن يكون موسم إنتاج السكر من البنجر مبشّرًا.