لشكه في نسب ابنتهما.. مُدمن يمزق زوجته بسكين ببولاق الدكرور

أنهى مدمن مخدرات حياة زوجته بعدما سدد لها عدة طعنات لمعاناته من مرض نفسي وادعائه شكه في نسب ابنتهما.



تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من مستشفى قصر العيني بوصول ربة منزل ٣٨ سنة مقيمة ش جثة هامدة إثر إصابتها بعدة طعنات أحدها في الصدر، انتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة، وأفادت التحريات عقب الفحص أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة، حيث أنه مدمن مخدرات ويعاني من وسواس قهري.



تمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، والرائد مجدي عوض معاون مباحث بولاق الدكرور، من إلقاء القبض على الزوج، وبمواجهته اعترف بقتلها طعنا بسكين، وردد وهو "يظهر عليه علامات الاضطراب النفسي" أنه يتشكك في نسب ابنتهما.



تم تحرير محضر بالواقعة وأحاله اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.