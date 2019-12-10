محلل سياسي: الحكم بالسجن على مسئولين جزائريين مؤشر جيد

قال المحلل السياسي الجزائري كمال زايت، إن الحكم بالسجن على مسئولين جزائريين، رسالة لكل من يتولى منصبًا في هذا البلد، مؤكدًا أن ما حدث خلال الفترة الماضية ليس مسرحية، ومحاسبة رءوس الفساد مؤشر جيد.



وأوضح أن المحاكمة جاءت في توقيت مهم، مشيرًا إلى أن الأحكام كانت متوقعة وبالتزامن مع قرب الانتخابات، لأنها قضية من عشرات القضايا الموضوعة أمام القضاء الجزائري والخاصة بالفساد ونهب المال العام خلال الفترة الماضية.



وأشار إلى أن الشعب الجزائري الذي اطلع على مليارات الدولارات المهدرة والمنهوبة في ملف واحد فقط، مصدوم من حجم الفساد، فما بالنا بباقي القضايا.



وأردف أن القضاء في المراحل المقبلة سيفتح بقية القضايا والملفات، ويحكم في قضايا أخرى متهم فيها ذات الأشخاص وآخرون، وستخرج أحكام ترمي إلى العمل على استرجاع المال المنهوب، والذي هُرب إلى البنوك الأجنبية.



ونوه بأن هذا الأمر يشكل أولوية المرحلة المقبلة، لأنه مطلب للحراك والشعب الجزائري، ويسهم ويساعد في بناء الاقتصاد الجزائري.



