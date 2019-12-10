الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 الموافق 13 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

"التغيرات الاجتماعية" و"تحديات الوعي" في ثاني جلسات مؤتمر أدباء مصر

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 05:29 م
جريدة الدستور
حسام الضمراني
طباعة
عقدت الجلسة البحثية الثانية بعنوان "العلاقة بين المتغيرات الاجتماعية الجذرية والحراك الثقافي" أدارها الدكتور خالد أبو الليل، ضمن فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر أدباء مصر فى دورته الرابعة والثلاثين دورة الشاعر الكبير محمود بيرم التونسي بعنوان "الحراك الثقافى وأزمة الوعي.. إبداعا وتلقيا" الذي يترأسه الفنان عز الدين نجيب، ويتولى أمانته الشاعر حازم حسين، ويستمر حتى ١٢ ديسمبر الجاري بمحافظة بورسعيد.

ناقشت الجلسة ثلاث أبحاث الأول بعنوان "جدل التغيرات الاجتماعية الجذرية والحراك الثقافي... آليات النص الروائي في التعبير الجمالي عن التحولات الاجتماعية" قدمه الدكتور يسرى عبدالله، حيث أوضح أن الثقافة لم تكن بمعزل عن سياقها السياسي ولا التحولات الاجتماعية الممثلة لذلك الوسط البيئي المحيط بالكتابة والفن والأفكار ومجمل أنماط الإنتاج الإبداعي بتنويعاته المختلفة، والمؤسسة للفعل الثقافي بتنوعه الخصب والخلاق، موضحًا أن البحث سعى إلى رصد وتفكيك حالة الجدل بين التغييرات الاجتماعية الجذرية والحراك الثقافي من جهة، وكيف عبرت الرواية عن التحولات الاجتماعية من جهة ثانية، مشيرًا إلى أنه تم اختيار نموذجين روائيين هما الأولى بعنوان "الإسكندرية فى غيمة" للروائى إبراهيم عبدالمجيد، أما الثانية فبعنوان "قيام وانهيار الصاد شين" للروائي حمدى أبو جليل.

البحث الثاني بعنوان "تحديات الوعي العربي في الحراك الثقافى" قدمه الدكتور إيهاب الشبوي، حيث أشار إلى أنه لا وجود لحراك ثقافي في المجتمع العربي بمعزل عن وعى أبنائه بكل الأزمات والتحديات التى تواجههم من داخل مجتمعهم أو من خارجه، مشيرًا إلى أن للحراك الثقافي منجز أدبي فكري، ومنجز آخر علمى وكلاهما يتصل بسبب أو بآخر بجذور الحضارة الإنسانية وأزمة الإبداع أو التلقي فيهما هي في حد ذاتها أزمة لغوية، فاللغة والثقافة تقويان وتضعفان بقوة أبنائهما أو ضعفهم، كما تطرق بالحديث إلى افتقار المؤسسات الثقافية إلى الرؤية الواضحة والتخطيط البناء والقرارات الإيجابية تجاه نشر الثقافة الأصلية والرقي بالمجتمع فكريًا، علميًا، تربويا وثقافيا، وهذا يحتاج إلى الاصطفاف وتكاتف الجهود وتسخير إمكانات الدولة فى إنجاز مشروع ثقافى كبير يستمر عبر الأجيال.

جاء البحث الثالث بعنوان "المتغيرات الاجتماعية والحراك الثقافي.. النسوية بين المركز والهامش نموذجا" قدمه الكاتب فؤاد مرسي، حيث تناول واحدة من المصطلحات الثقافية الذى صاحب التغيرات الاجتماعية وتصاعدت وتيرته في العقود الأخيرة وهو مصطلح "النسوية" الذي بنى خيوطه وتشابكاته على خليفة هيمنة العولمة الثقافية من جانب، ومن جانب ثانى تخلق فى عطوف تصاعد الحركات التحررية من سيطرة المركز وأبوية الثقافة أو ذكوريتها المفرطة.

وفي الختام تم فتح باب المداخلات والمناقشات للحضور، وتم طرح عمل ملخصات للأبحاث المشاركة في المؤتمر لمناقشتها في جلسات أثناء انعقد المؤتمر ومن ثم تصدر الأبحاث في كتاب بعد عمل التعديلات والاضافات لكى تخرج الأبحاث بشكل واضح وكامل.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

قرارات جديدة للأوقاف بشأن العدادات مسبقة الدفع

منذ حوالي 7 ساعات

"أمن القاهرة" ينفي وقوع انفجار في المعادي والمقطم

منذ يوم

هل مرض شريف مدكور خطير؟ طبيبه يحسم الأمر

منذ حوالي 5 ساعات

وزارة النقل توضح حقيقة تصريحات الوزير حول النقابات العمالية

الصور

image description

نجوم الفن يودعون الراحل سيمر سيف

image description

جامعة الزقازيق تستقبل مفتى العراق

image description

نجوم الفن يشاركون في جنازة المخرج سمير سيف

image description

جامعة أسيوط تنظم حفل ختام الأنشطة الطلابية للمدينة الجامعية

image description

"ربيع" يلتقي سفيرة النرويج لتعزيز علاقات التعاون المشترك

الأكثر قراءة

الإسكندرية تعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول

انفجار داخل «الإخوان» بعد اعتراف رجالها بـ«فضائح مرسى»

"شفاه الشيطان".. موضة جديدة يُحذر منها الأطباء

بلاغ لرئيسها.. لماذا تهاجم إذاعة القرآن مسلسل "ممالك النار"؟

أيام زمان

«صواريخ الهانم».. هكذا شاركت نادية لطفي في حربي الاستنزاف وأكتوبر

باروكة سمير صبرى.. أسرار أشهر معارك السبعينيات

عمر الشريف يحكى تفاصيل عشقه للقمار.. «لولاه لأصبحت من أثرياء العالم»

الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا.. «فضحت تحرش عبدالوهاب بها وشتمت أنيس منصور»

نجم الساعة

«صواريخ الهانم».. هكذا شاركت نادية لطفي في حربي الاستنزاف وأكتوبر

الصحة

غالبية الأطفال المسافرين لا يتلقون لقاح الحصبة

دراسة تحدد المدخنين الأكثر تعرضاً للخطر

كيف تساعد القهوة فى الحماية من الزهايمر والشلل الرعاش؟

تقشير الجلد بين أصابع القدم: الأسباب والأعراض والعلاج

الرئيس نيوز

عبدالعال يرفع جلسات البرلمان لـ22 ديسمبر.. ويغادر لحضور "منتدى أسوان "

خاص| شراقي عن اجتماع سد النهضة بواشنطن: ولا يوحي بأي اتفاق في نقاط الخلاف

هدية لمسرح شباب العالم 2019.. 5 فنانون يقدمون عملاً فنيًا متكاملاً للمنتدى

برلمانية تطالب بتغيير اسم "قصور الثقافة": "قصور تعني التقصير"

منوعات

"لو بتحبها مشيها".. الرياضة تطيل عمر المرأة

دراسة: رابطة ذيل الحصان تسبب الصداع

باحثون: سفر شخص لمدينة أكثر تلوثا من مدينته يضر الأوعية الدموية

طرق التغلب على ضغوط العمل قبل عطلة نهاية العام

كشكول

بالصور.. جامعة القاهرة تختتم فعاليات حملة مناهضة العنف ضد المرأة

بالصور.. جدول امتحانات صفوف النقل بالإسكندرية

بالفيديو.. "النادي": إنشاء جامعة العريش من أهم القرارات الاستراتيجية للرئيس السيسي

بالفيديو.. "النادي": نحلم بافتتاح الرئيس لمشروعات وانجازات جامعة العريش

إسلام سياسي

الأزهر يدين مقتل وإصابة 36 مدنيا وعسكريا في هجمات إرهابية بأفغانستان

داعية إخواني يعتذر لسليم عزوز وسيف عبد الفتاح بسبب هجوم الجماعة

صحفي إخواني يفتح النار على الجماعة بسبب هجومها عليه

آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية ليست لها علاقة بالإسلام

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة الخليجية.. والـ«دلال» القطرى!
سيد عبدالقادر
وداعًا «شعبولا».. عدو السامية الجميل
القس. رفعت فكرى
شوال الفئران
لواء. محسن الفحام
ما بين الإنجازات ومحاولات الإحباط
المزيد

الثقافة

"الحراك الثقافي في مصر".. بالجلسة الأولى لمؤتمر أدباء مصر

"التغيرات الاجتماعية" و"تحديات الوعي" في ثاني جلسات مؤتمر أدباء مصر

رحيل الشاعر أشرف العناني عن عمر يناهز 55 عامًا

50 صورة لـ"الكعبي" ترصد "الجمال في شرق آسيا" بـ"الجزيرة للفنون".. 29 ديسمبر

صفحتنا ع الفيس بوك