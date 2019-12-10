خاص.. اللائحة الجديدة لأندية الأدب بعد اعتمادها

اعتمدت الجمعية العمومية لأندية الأدب اللائحة الجديدة التي وضعتها الأمانة العامة لمؤتمر أدباء مصر المنعقد حاليًا في محافظة بورسعيد، بعد تعديل عدد من البنود الخاصة بها، وإقرارها في حفل الافتتاح، في انتظار العمل بها بعد موافقة المستشار القانونيين للهيئة العامة لقصور الثقافة.



ومن ضمن البنود التي تم تعديلها في اللائحة رفع يد نادي الأدب المركزي عن تقييم واختيار النشر الإقليمي، بحيث يكون الإقليم فقط هو المختص بتقييم الكتب، وإعادة توزيع كتب النشر الإقليم، ورفع حصة المؤلف من 25 إلى 30%.



كما قررت الأمانة في اللائحة الجديدة أن يصدر للأديب كتابين مدى الحياة في النشر الإقليمي، على أن يفصل بينهما 7 سنوات على الأقل، وتكون الأولوية لمن لم يسبق النشر من قبل.



وفيما يخص المؤتمرات أن يكون العضو الذي يحق له حضور المؤتمر الأدبي صدر له كتاب من قبل، بحيث يتم القضاء على فكر الأدوار التي تعمل بها الأندية الآن للترشيح للمشاركة في المؤتمرات، وأن تعامل أندية الأدب الفرعية، معاملة أندية الأدب العادي، بحيث يتقدم كل من صدر له كتاب من قبل للحصول على العضوية، وليس من كتب قصيدة.



كما أوصت الأمانة في اللائحة الجديدة بأن تكون مكأفاة التكريم 7 آلاف جنية، وأن يكرم كل الراحلين ما بين الدورتين.



وأوصت أيضا بحل كل الأندية الحالية، وإجراءات إعادة التأسيس وفق النصاب والشروط الجديدة خلال 3 شهور، تتولى خلالها مجالس الإدارة القائمة وقت اعتماد اللائحة إدارة النشاط والميزانيات من خلال مسؤولي الإشراف في جهة الإدارة.