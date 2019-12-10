الوادي الجديد تستقبل 16 فوجًا زائرًا منذ بدء الموسم السياحي

قال محسن عبدالمنعم، مدير عام الهيئة العامة لتنشيط السياحة بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، إنه تم البدء في استقبال الأفواج السياحية تزامنًا مع بداية الشتاء.



وأكد محسن أنه تم التنسيق على استقبال 16 فوجًا سياحيًا بالمحافظة على فترات متقاربة، وإن المحافظة لديها خطة برامج سياحية للأفواج التي ستزور المحافظة خلال الفترة المقبلة، من خلال وجود حجوزات فندقية وسط الإقبال الكبير على زيارة المحافظة خلال الموسم الشتوي السياحي في الوادي الجديد.



وأوضح محسن أن العمل على زيارة الوفود السياحية على مدار العام وليس في فصل الشتاء فقط، تنفيذا لتوجيهات محافظ الوادى الجديد، في ظل امتلاك المحافظة مقومات السياحة العلاجية والاستشفائية والبيئية وسياحة السفاري.



وأشار إلى أن المحافظة بصدد تنظيم مؤتمر موسع مع بداية العام الميلادي الجديد، عن السياحة الاستشفائية من الآبار والرمال التي تميز منطقة الواحات الخارجة والداخلة، لجذب المزيد من الأفواج السياحية للوادي الجديد، بجانب استقبال أفواج الرحلات الداخلية من أعضاء أندية كبرى بالقاهرة والجيزة، في الفترة من شهر يناير وحتى أبريل المقبل بالتنسيق المسبق من خلال هيئة تنشيط السياحة على مستوى الجمهورية.