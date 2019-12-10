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الصحة

دراسة: التدخين أصبح أكثر خطورة بسبب تلوث الهواء

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 08:35 ص
التدخين
التدخين
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أشارت دراسة جديدة إلى أن عادة التدخين المدمرة قد تصبح أكثر خطورة بسبب تلوث الهواء.

وأفاد الباحثون بأن التعرض طويل الأجل للأوزون في الجو له آثار كبيرة على وظائف الرئة، خاصة بين المدخنين الشرهين، فالمدخنون الذين يعيشون في المناطق الحضرية أو الصناعية، هم الأكثر عرضة لتشخيص الإصابة بالانتفاخ والاضطرابات الرئوية الانسدادية المزمنة ولديهم مرض أكثر حدة من غير المدخنين.

وقالت الدكتورة " لورا بولين"، الأستاذ المساعد في الطب الرئوي والرعاية الحرجة في "مركز دارتموث هيتشكوك" فى نيوهامبشاير" فى بريطانيا:" "من المعروف أن مرض الانسداد الرئوي المزمن ناتج عن التعرض للجزيئات الضارة والغازات، والأفراد الذين يعانون من مرض الانسداد الرئوي المزمن الحالي والذين يتعرضون لكميات أعلى من التلوث غالبًا ما يعانون من مرض أسوأ.. فقد تم تعديل قانون الهواء النظيف الأمريكي في عام 2015 لتعزيز معايير جودة الهواء.

وأدى التغيير إلى خفض مستويات الأوزون المقبولة في الهواء من 75 جزءًا في المليار، أو جزءا في المليون، إلى 70 جزءا في المليار.. وعلى الرغم من أن عشرات الدراسات قد قيمت خطر التعرض للأوزون على المدى القصير، إلا أن قلة منها حتى الآن استعرضت المخاطر المرتبطة بالتعرض "التاريخي"،

وقام الباحثون بمراجعة بيانات 1874 من المدخنين الحاليين والسابقين الذين يعيشون في نيويورك، وبالتيمور، ولوس أنجلوس، وآن أربور، وميشيجان، وسان فرانسيسكو، وسولت لايك سيتي، وونستون سالم، ونورث كارولينا - الذين شاركوا في التدابير السكانية الفرعية وتوصيات النتائج الوسيطة في دراسة مرض الانسداد الرئوي المزمن، الذين ينظرون إلى صحة الرئة بعد التعرض للأوزون "المحيط" على مدى 10 سنوات.

وتنبأ الباحثون لمدة أسبوعين بتركيزات الأوزون في الهواء الطلق خارج منزل كل مشارك باستخدام طرق النمذجة المكانية والزمانية، والتي تضمنت تركيزات الملوثات التي تم قياسها سابقًا بدراسة علم تصلب الشرايين ودراسة تلوث الهواء في بالتيمور، ومدينة نيويورك، ولوس أنجلوس ووينستون - سالم، ومراقبة دراسة مجتمع مدينة نيويورك الجوية، والهيئات التنظيمية في جميع المجتمعات السبعة.

وتم تقييم وظيفة الرئة بطرق متعددة، بما في ذلك حجم الزفير القسري في الثانية الأولى من انتهاء الصلاحية، أو FEV1، وهو اختبار يستخدم لقياس انسداد تدفق الهواء، وهي مصممة لحساب كمية الهواء التي يمكن للشخص إجبارها على الخروج من رئتيه في ثانية واحدة، مع اعتبار 75 في المائة طبيعيين.

و في المجموع، تم تشخيص أكثر من 65 % من المشاركين في الدراسة مع مرض الانسداد الرئوي المزمن.. كان متوسط تركيز الأوزون للمشاركين في الدراسة لمدة أسبوعين 25.1 جزء في المليون، وتراوح من 16.3 جزء في المليون في مدينة نيويورك إلى 29.1 جزء في المليون في سولت ليك سيتي، وإجمالًا ارتبط تركيز التعرض للأوزون لمدة 10 سنوات بين المدخنين الحاليين والسابقين بدرجة أقل -2.50 % في FEV1.

وقال الباحثون إن الأشخاص الذين يعانون من أمراض الرئة الكامنة وغيرها من الأمراض التي قد تكون أكثر عرضة للتأثيرات الصحية للتعرض لتلوث الهواء، يجب عليهم متابعة تنبيهات تلوث الهواء المتاحة للجمهور، وتجنب التعرض الطويل في الهواء الطلق في أيام التنبيه العالية.

وتابعوا:" إن تقليل التعرض للملوثات المعروفة الأخرى، مثل دخان السجائر والجزيئات الأخرى، أمر مهم أيضًا من أجل الحد من التعرض الشامل لتلوث الهواء الضار، وخاصة في الأفراد المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن".

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