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الأبراج اليوم

قبل المباراة المصيرية لليفربول.. طالع "صلاح" فى الأبراج

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 05:54 ص
جريدة الدستور
إسلام جمال
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يستقبل ريد بول سالزبورج النمساوي فريق ليفربول الإنجليزي حامل لقب بطولة دوري أبطال أوروبا بالنسخة الماضية، فى ختام مباريات دور المجموعات لموسم 2019-2020 في لقاء مصيري وهام بين كلا الفريقين.

وتعتبر مباراة الليلة من المباريات المصيرية للفريق الأحمر والمنتشي محليًا، حيث يواجه ليفربول خطر توديع البطولة في حالة خسارته ضد النادي النمساوي بنتيجة تزيد عن فارق هدف؛ إلا إذا انتهت المباراة بنتيجة مباراة الذهاب 4-3 أو أكثر.

وبعيدًا عن النواحي الفنية، فيرمي الكثير من محبي فريق ليفربول الحمل على نجمه الأول الفرعون المصري محمد صلاح، صاحب برج الجوزاء.

فقد توقعت خبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقى، بمزيد من التألق للنجم المصرى، فمن المحتمل أن يحرز هدف بالإضافة إلى صناعته لأخر.

وحذرت خبيرة الأبراج، النجم المصري من الاندفاع في الكثير من القرارات حتى لا تؤثر على أدائه بالملعب، بالإضافة إلى تجنب العصبية الزائدة.

ومن المقرر أن تذاع المباراة بشكل حصري على قناة بي إن سبورتس وبالتحديد "Bein 1: في تمام الساعة الثامنة إلا 5 دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة، بتعليق المعلق الجزائرى حفيظ دراجي.

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