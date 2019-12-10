ضبط ربة منزل بحوزتها 2000 جنيه مزورة بالسلام

ألقى ضباط مباحث القاهرة القبض على ربة منزل بحوزتها 2000 جنيه مزورة في المرج.



وكانت بداية الواقعة عندما ورد معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثانى معلومات تفيد بقيام إحدى السيدات بترويج عملات مالية مقلدة على أصحاب الأكشاك والمحلات بمنطقة النهضة دائرة القسم.



وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة وتمكنوا من ضبطها، وتبين أنها تدعى "سحر محسن" 43 سنة، ربة منزل، وبحوزتها 20 ورقة مالية "فئة 100 جنيه" بإجمالي مبلغ 2000 جنيه مصري مقلدة.



بمواجهتها بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفت بحيازتها للعملات المقلدة بقصد ترويجها على المواطنين، وأقرت بتحصلها على المضبوطات من أحد الشباب بالمنطقة وهو من يقوم بعملية التزوير وجارى ضبطه، تحرر عن ذلك المحضر اللازم رقم "4828"، وتولت النيابة العامة التحقيق.