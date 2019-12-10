نقابة الفلاحين تنضم لحزب الحرية المصرى

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين إن رغبة الفلاحين في ممارسة حقهم الدستوري في العمل السياسي وخاصة بعد تعديل المادة (243) من الدستور، والتي ألزمت الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ملائما في مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يحدده القانون، وبعد دراسة متآنية للأحزاب الموجودة على الساحة ومشاورات بين أعضاء النقابة العامة للفلاحين وحزب الحرية المصري والذي أظهرت توافق تام ورضا تم الترحيب بالانضمام لهذا الحزب العريق.



وأضاف أبو صدام في تصريحات له اليوم أن مواقف حزب الحرية المصري المشرفة بالانحياز إلى كل ما يهم الفلاحين كان سببا رئيسيا في الانضمام له، لافتا إلى أنه يتطلع لأن يصبح حزب الحرية المصري أكبر داعم للفلاحين، ويأمل في انضمام كل من يرغب في العمل السياسي من الفلاحين لهذا الحزب العريق.



وأوضح أبو صدام أنه يعكف حاليا بالتشاور مع رئيس الحزب الدكتور صلاح حسب الله والنائب أحمد مهنى، الأمين العام للحزب، والدكتور مجدي علام، نائب رئيس الحزب، والدكتور أحمد إدريس أمين التنظيم بالحزب، وعدد من قيادات الحزب على هيكلة أمانة الفلاحين على مستوى الجمهوريه لتصبح أكبر أمانات الحزب عددا وفاعلية خلال الأيام القليلة القادمة.



وطالب أبو صدام، خلال اجتماعه مع نقباء المحافظات، ورؤساء اللجان بالنقابة على احترام جميع الأحزاب المصرية وتقبل الآراء السياسية المختلفة ووضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار للوصول إلى الغاية الأسمى وهي رفعة بلدنا الحبيب وحفظ حقوق الفلاحين وحل المشاكل الموجودة بالطرق المشروعة.