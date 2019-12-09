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فن

خالد عبد الجليل: فقدنا الأستاذ والمعلم سمير سيف

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 11:24 م
جريدة الدستور
حسن أمين
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نعى الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما وفاة المخرج الكبير الدكتور سمير سيف.

وقال عبد الجليل إن الساحة السينمائية والثقافية فقدت واحدا من أهم رموزها الفنية التي لها تاريخا سيظل محفور في الأذهان مئات الأعوام، وستظل أعماله علامات مؤثرة في السينما العربية.

وتقدّم عبد الجليل بخالص التعازي لأسرة الراحل وللوطن العربي أجمع، متمنيًا من الله أن يلهم أهله الصبر والسلوان ويتغمده برحمته الواسعة.

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