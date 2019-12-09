تويتر يغلق حساب الرئاسة السورية

أغلق موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم، حساب رئاسة الجمهورية السورية، بعد أيام من إغلاقه حسابات وسائل إعلام سورية حكومية.



وأغلق موقع تويتر حساب الرئاسة السورية "Syrian Presidency" بعد إعلان سابق من الرئاسة أنها ستبث عبره حوار تليفزيوني للرئيس بشار الأسد مع قناة إيطالية كانت أجرته نوفمبر الماضي ورفضت بثه لأسباب غير معلومة.



أوغلقت شركة"تويتر"، السبت الماضي، حساب الوكالة العربية السورية للأنباء الرسمية "سانا" التابعة للحكومة.



وتشن وسائل التواصل الاجتماعي حملة لإغلاق الحسابات الخاصة بوسائل إعلام تابعة لإيران وحزب الله وسوريا.



وفي وقت سابق أغلق موقع فيس بوك صفحة الموقع الرسمي المرشد الأعلى علي خامنئي، وبلغ عدد متابعيها أكثر من 100 ألف متابع.