قامع الحريات.. ماذا كان يفعل مرسي في موقع "إخوان أونلاين"؟

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، خلال برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، فيديو من حوار لعصام تليمة، مع الصحفي سليم عزوز على قناة "الجزيرة مباشر"، والذي يدلي فيه بشهادته على جماعة الإخوان.

وفي الفيديو أوضح تليمة، أن محمد مرسي كان يعمل مشرفا على المواد التي تنشر في موقع إخوان أونلاين، لافتا إلى أنه فوجئ عام 2006 عندما ألح عليه الإخوان لكتابة مقالا وأرسله لهم للنشر، بأن المقال تم رفع أجزاء منه دون الرجوع إليه.

وواصل تليمة، أنه عندما سأل عن المسؤول عن ذلك قالوا إنه محمد مرسي، فهو كان بمثابة رقيب على إعلام الإخوان ينقح أي مادة من الجزئيات التي تتعارض مع فكر ومنهج الجماعة.

واستكمل أن مرسي وقتها حذف أجزاء في المقال تقارن بين تعاليم حسن البنا، وواقع الجماعة الإرهابية حاليا والذي تضاجرت منه الجماعة.