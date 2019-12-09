المفوضية العراقية تلتقي سفير بغداد بالقاهرة لبحث التظاهرات

التقى وفد المفوضية العليا العراقية لحقوق الإنسان، الإثنين، سفيرالعراق في القاهرة أحمد نايف الدليمي المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية لبحث تطورات التظاهرات الحالية في العراق.



أوضحت المفوضية، في بيان مساء اليوم، أن اللقاء جاء على هامش اجتماعات الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.



وبحث الجانبان خلال اللقاء عددًا من قضايا حقوق الانسان ودور المفوضية في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان ورصد وتوثيق الانتهاكات التي تحدث في البلاد لا سيما ما يتعلق منها في موضوع التظاهرات بالعراق وجهود المفوضية ممثلة بمجلس المفوضين وفرق الرصد الميدانية المنتشرة وطبيعة التحديات التي تواجه عملها في مجال الرصد والتوثيق للانتهاكات التي تحدث تجاه المتظاهرين والقوات الامنية على حد سواء.



وأثنى السفير العراقي على الجهود المبذولة فضلًا عن مواكبة المفوضية للاجتماعات والمؤتمرات التي تعزز من صورة العراق واهتماماته في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وفقًا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل العراق.



وضم وفد المفوضية عامر بولص زيا وهيمن رشيد باجلان وبسمة محمد مصطفى.