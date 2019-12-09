السعودية تخصص 182 مليار ريال للإنفاق العسكرى فى 2020

كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان، عن أن إجمالي الإيرادات النفطية في عام 2020 مقدر بـ513 مليار ريال مقارنة بـ 602 مليار ريال لعام 2019.



وأوضح الوزير السعودي في مؤتمر صحفي مساء اليوم عقب إقرار مجلس الوزراء لميزانية عام 2020 أنه تم تخصيص 182 مليار ريال للقطاع العسكري ضمن الميزانية الجديدة.



وأشار الجدعان إلى أنه تم تخصيص 98 مليار ريال للموارد الاقتصادية، فيما تم تخصيص 28 مليار ريال لقطاع الإدارة، وتخصيص 56 مليار ريال لقطاع التجهيزات الأساسية والنقل، بينما تم تخصيص 54 مليار ريال لقطاع الخدمات البلدية.



وأكد وزير المالية في كلمته أن القطاع الخاص أكثر كفاءةً من القطاع العام في المشاريع، مشيرًا إلى أن الوزارة سيطرت على مستويات العجز ودعمت القطاع الخاص بشكل واضح.



واعتمد الملك سلمان بن عبدالعزيز في وقت سابق اليوم ميزانية 2020 بقيمة 1020 مليار ريال في ميزانية الأضخم في تاريخ المملكة.