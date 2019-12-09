الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد البابا بطرس خاتم الشهداء

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الاثنين، بذكرى استشهاد القديس البابا بطرس المعروف كنسيًا بمسمى "خاتم الشهداء" رقم 17 في تعداد بطاركة الإسكندرية.



وقال كتاب التاريخ الكنسي المعروف بـ"السنكسار"، إن أبوه كان كبير قسوس الإسكندرية، وأسمه ثاؤدسيوس، واسم والدته صوفية، وكانا خائفين من الله كثيرا ولم يرزقا ولدا، وفي عيد الرسل ذهبت أمه إلى الكنيسة، فرأت النساء وهن حاملات أولادهن، فحزنت جدا وبكت، ودعت الله بدموع أن يرزقها ولدًا، وفي تلك الليلة ظهر لها الرسولان بطرس وبولس وأعلماها أن الرب قد قبل صلاتها، وسوف يعطيها ولدًا تُسميه بطرس، وأمرها إن تمضي إلى البطريرك ليباركها.



وأضاف السنكسار أنه لما استيقظت عرفت زوجها بما رأت ففرح بذلك ثم مضت إلى الأب البطريرك وعرفته بالرؤيا وطلبت منه أن يصلي من أجلها فصلي وباركها، وبعد قليل رزقت هذا القديس بطرس، وفي كمال سبع سنين سلموه للبابا ثاؤنا مثل صموئيل النبي، فصار له كابن خاص وألحقه بالمدرسة اللاهوتية، فتعلم وبرع في الوعظ والإرشاد، ثم كرسه اغنسطسًا فشماسًا، وبعد قليل قسًا وصار يحمل عنه كثيرا من شئون الكنيسة، ورحل البابا ثاؤنا بعد أن أوصى أن يكون الأب بطرس خلفًا له.