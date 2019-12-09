الأنبا باخوميوس يُعلم الأقباط طريقة اكتشاف المواهب

خصّصَ الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الليبية الغربية للأقباط الأرثوذكس، مقاله الأحدث بمجلة "الكرازة" الناطقة باسم كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية، عن المواهب الروحية.



وجاء ذلك تحت عنوان "اكتشاف المواهب والوزنات ١"، إذ أشار في أربع نقاط عن كيفية اكتشاف المواهب الذاتية ومواهب الآخرين.



وجاء ذلك وفق بيان رسمي للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم المتحدث الرسمي لها.



يُذكر أن مجلة الكرازة هي الناطق باسم كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية، ولها إصدار نصف شهري، وكان قد أسسها البابا الراحل شنودة الثالث ويتابع مسيرتها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ويرأس تحريرها الآن الأنبا مكاريوس أسقف عام كنائس المنيا وأبو قرقاص.