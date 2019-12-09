الأنبا بنيامين يحدث الأقباط عن "فاعلية الصلاة"

خصّصَ الأنبا بنيامين، مطران المنوفية للأقباط الأرثوذكس، مقاله الأحدث بمجلة "الكرازة" الناطقة باسم كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية، عن الصلاة.



وجاء ذلك تحت عنوان "فاعلية الصلاة"، حيث أوضح من خلاله سمات الصلوات التي عاشها الآباء القديسين والشهداء.



وجاء ذلك وفق بيان رسمي للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم المتحدث الرسمي لها.



يُذكر أن مجلة الكرازة هي الناطق باسم كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية، ولها إصدار نصف شهري، وكان قد أسسها البابا الراحل شنودة الثالث، ويتابع مسيرتها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ويرأس تحريرها الآن الأنبا مكاريوس أسقف عام كنائس المنيا وأبو قرقاص.