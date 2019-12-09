آخر تطورات الحالة الصحية للفنان جميل عزيز

قال المُخرج سامح سامي، إن الفنان القبطي جميل عزيز، حاليًا بصحة جدية بعد إصابته بوعكة صحية.



وأضاف "سامي" في تدوينة له بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الفنان القبطي جميل عزيز أجرى عملية قسطرة، وتركيب دعامتين بالقلب.



وتابع سامي أن صحة "عزيز" في تحسن حاليًا، ويخضع لغرفة تحت الملاحظة بالمستشفى الإيطالي بالقاهرة، مُقدمًا الشكر لكل من سأل عن "عزيز" نيابة عنه.



كما وصف "سامي" عزيز بأنه بمثابة أخيه وعشرة عمره.



ويُشار إلى أن جميل عزيز ، أحد أبطال السينيما القبطية الأرثوذكسية، واشترك في العديد من الأعمال مثل ضيف من السما، والراهب الصامت، والأنبا شنودة رئيسي المتوحدين، و49 شهيدًا، والحبشي، والمتوحد، ونسر البرية.