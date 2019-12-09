كيف نجحت قطاع الأعمال في تنمية إيرادات 2019؟

ترصد "الدستور" في التقرير الخطوات التي أجرتها وزارة قطاع الأعمال العام في شركاتها مما ساهم في زيادة الإيرادات خلال العام المالي الأخير 20182019 والتي تجاوز فيها الإيرادات 100 مليار جنيه للمرة الأولى:



- قرار بعدم صرف مكافأة للشركات الخاسرة لدعم منظومة ربط الأجر بالإنتاج.

- تدشين لجان تسويق مركزية بالشركات القابضة في إطار العمل على تحسين منظومة البيع.

- تنظيم منظومة العمل والإنتاج في الشركات عبر التعاون مع القطاع الخاص.

- فتح باب المعاش المبكر للراغبين في الخروج للمعاش خاصة من الشركات التي تمتلك عمالة زائدة ضخمة.

- زيادة حجم صادرات الشركات والمشاركة في المعارض والمؤتمرات المختلفة للترويج لمنتجات الشركات والمصانع.