الأنبا بطرس يحتفل بعيد الحبل بلا دنس بكاتدرائية يسوع الملك

ترأس الأنبا بطرس فهيم مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي الاحتفالي بعيد العذراء، كما احتفل أيضًا بتقديم الأخت حنة ماري نشأت شحاتة - من رهبنة بنات القديسة حنة - للنذور الأولى.



شارك نيافته في الصلاة الأب كيرلس مكسيموس، والأب سعيد لوقا رعاة الكاتدرائية، والأب ابراهيم شفيق راعى كنيسة البربا، والأب أمين توفيق والأب بولس شوقى رعاة كنيسة جاهين.



حضر أيضًا الرئيسة الإقليمية للرهبنة والأخوات الراهبات بنات القديسة حنة بمصر، وراهبات قلب يسوع المصريات، وراهبات القديس يوسف، وراهبات فرنسيسكانيات صغيرات القلب الاقدس، بالإضافة إلى شعب رعيتي البربا وكاتدرائية يسوع الملك.



وألقى صاحب النيافة كلمة العظة عن عقيدة الحبل بلا دنس.