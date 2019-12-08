نانسي عجرم تلتقي جمهورها السعودي للمرة الثانية.. 17 ديسمبر

تستعد الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، لإحياء حفل غنائي كبير ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفية بالسعودية برئاسة ترك آل الشيخ، وذلك يوم 17 ديسمبر.



ومن المقرر إقامة الحفل على مسرح أبو بكر سالم، ويشاركها خلال الحفل كل من الفنان اللبناني وائل كفوري، والفنان وائل جسار.



ويشهد الحفل حضور عدد كبير من الجمهور خاصة أن الفنان وائل كفوري يعد هذا أول حفل له في موسم الرياض.



وكانت نانسي عجرم، قد احيت حفلًا مؤخرًا في السعودية بمشاركة الفنان تامر حسني، ضمن فعاليات موسم الرياض.



من ناحية آخرى، تستعد نانسي عجرم، لإحياء حفل غنائي آخر في مصر يوم 14 ديسمبر، وذلك مع الفنان محمود الليثي، في الجامعة الألمانية.