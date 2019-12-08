موضة إكسسوارات الشتاء لإطلالة دافئة

يمثل السكارف نجم موضة إكسسوارات الملابس في شتاء 20192020؛ إذ تألقت به عارضات أزياء الماركات العالمية مثل Gucci وChanel وCeline وMiu Miu وEtro.



وأوضحت مجلة "Elle" الفرنسية، أن السكارف يعمل على تدفئة العنق من ناحية ويضفي على المظهر لمسة أناقة وجاذبية من ناحية أخرى.



وأشارت المجلة المعنية بالموضة والجمال، إلى أن السكارف يتألق هذا الموسم بنقوش البيزلي الأنيقة، أو بنقوش جلد الحيوانات الجريئة.



وأضافت، أنه يتم ربط السكارف بطرق متنوعة؛ إذ يمكن ربطه من الخلف أو من الأمام أو على الجانب، كما يمكن ربطه على شكل فيونكة.