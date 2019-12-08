"واي آي تكنولوجي" تنتج كاميرا مراقبة تعتمد على الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة "واي آي تكنولوجي" YI Technology، عن إطلاق كاميرا مراقبة خارجية جديدة، أطلقت عليها اسم YI Kami الجديدة، والتي تمتاز بالعديد من الوظائف المتطورة مثل الرؤية الليلية بالألوان الكاملة وإنذار منطقة النشاط والكثير من المزايا المتقدمة، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.



وتعمل كاميرا المراقبة الخارجية الجديدة بدقة وضوح 1080 بيكسل، وتتيح مراقبة منطقة النشاط عن طريق الهاتف الذكي، وتقوم بتسجيل صور ملونة عالية الجودة أثناء الليل والنهار وفي حالة سقوط الأمطار وتحت أشعة الشمس الساطعة، وتزخر بالكثير من مزايا الأمان للمراقبة في الهواء الطلق.



وطورت الشركة الصينية تقنية الرؤية الليلية Starlight المدمجة في كاميرا YI Kami من أجل الحصول على صور غنية بالتفاصيل حتى في ظل ظروف الإضاءة السيئة، وتمتاز كاميرا المراقبة الجديدة بأنها مقاومة للماء وفقا لفئة الحماية IP65، كما أنها تتضمن أيضا صفارة إنذار وصوت ثنائي الاتجاه.



ويتمكن المستخدم من خلال وظيفة "منطقة النشاط" من تحديد نطاق معين لعرض الكاميرا، وذلك من أجل تلقي إخطارات معنية، كما يمكن ضبط منطقة النشاط الخاصة بالكاميرا من تطبيق Kami Home مباشرة، حتى يتمكن المستخدم من مراقبة ممتلكاته بشكل آمن والتحكم في الإخطارات بصورة أسهل.



وتتيح جميع كاميرات Kami، إمكانية الوصول إلى ذاكرة سحابية مجانية، والتي يتم فيها تخزين أول 6 ثوان من جميع الإخطارات لمدة 7 أيام، وتوفر الذاكرة السحابية وظيفة بحث عملية تسهل العثور على مقاطع الفيديو وعرضها عن طريق تطبيق Kami Home.