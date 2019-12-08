الأحد 08 ديسمبر 2019 الموافق 11 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

"واي آي تكنولوجي" تنتج كاميرا مراقبة تعتمد على الذكاء الاصطناعي

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 09:42 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أعلنت شركة "واي آي تكنولوجي" YI Technology، عن إطلاق كاميرا مراقبة خارجية جديدة، أطلقت عليها اسم YI Kami الجديدة، والتي تمتاز بالعديد من الوظائف المتطورة مثل الرؤية الليلية بالألوان الكاملة وإنذار منطقة النشاط والكثير من المزايا المتقدمة، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وتعمل كاميرا المراقبة الخارجية الجديدة بدقة وضوح 1080 بيكسل، وتتيح مراقبة منطقة النشاط عن طريق الهاتف الذكي، وتقوم بتسجيل صور ملونة عالية الجودة أثناء الليل والنهار وفي حالة سقوط الأمطار وتحت أشعة الشمس الساطعة، وتزخر بالكثير من مزايا الأمان للمراقبة في الهواء الطلق.

وطورت الشركة الصينية تقنية الرؤية الليلية Starlight المدمجة في كاميرا YI Kami من أجل الحصول على صور غنية بالتفاصيل حتى في ظل ظروف الإضاءة السيئة، وتمتاز كاميرا المراقبة الجديدة بأنها مقاومة للماء وفقا لفئة الحماية IP65، كما أنها تتضمن أيضا صفارة إنذار وصوت ثنائي الاتجاه.

ويتمكن المستخدم من خلال وظيفة "منطقة النشاط" من تحديد نطاق معين لعرض الكاميرا، وذلك من أجل تلقي إخطارات معنية، كما يمكن ضبط منطقة النشاط الخاصة بالكاميرا من تطبيق Kami Home مباشرة، حتى يتمكن المستخدم من مراقبة ممتلكاته بشكل آمن والتحكم في الإخطارات بصورة أسهل.

وتتيح جميع كاميرات Kami، إمكانية الوصول إلى ذاكرة سحابية مجانية، والتي يتم فيها تخزين أول 6 ثوان من جميع الإخطارات لمدة 7 أيام، وتوفر الذاكرة السحابية وظيفة بحث عملية تسهل العثور على مقاطع الفيديو وعرضها عن طريق تطبيق Kami Home.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

"الري" تكشف اَخر تطورات مفاوضات سد النهضة قبل اجتماع واشنطن

منذ حوالي 12 ساعة

رانيا يوسف عن ملابسها الجريئة: "ده الطبيعي بتاعي" (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

أحدث ظهور لـ صابرين "دون حجاب" (صور)

منذ حوالي 8 ساعات

ضربه والده.. طفل يتخلص من حياته بـ"الحبة القاتلة" في البحيرة

الصور

image description

الجيزة تسترد 23.5 ألف فدان من الأراضي المملوكة للدولة بالواحات

image description

إطلاق "وايت فراي داي" للترويج لمنتجات دمياط

image description

50.. صورة ترصد فوز الزمالك علي اول أغسطس الانجولى

image description

صور بطولة الجواد العربى لجمال الخيول الأصيلة

image description

صور حفل تتويج ملكة جمال المراهقات 2019

الأكثر قراءة

انفراد.. أيمن نور يشتري فيلا في إسطنبول بـ1.3 مليون دولار (تسجيل صوتي)

أول تعليق من زوجة شادي الأمير بعد تسلم طفليها (فيديو)

"الري" تكشف اَخر تطورات مفاوضات سد النهضة قبل اجتماع واشنطن

أحدث ظهور لـ صابرين "دون حجاب" (صور)

أيام زمان

الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا.. «فضحت تحرش عبدالوهاب بها وشتمت أنيس منصور»

هكذا ظلم الرؤساء نجيب محفوظ.. مبارك غشه والسادات منعه من الكتابة

يوسف إدريس وأمل دنقل حاولا الانتحار.. وعالجا اكتئابهما بطريقة مبتكرة

خبايا علاقة أم كلثوم بالشيخ كشك.. كان من «سمّيعة الست» ثم هاجمها

نجم الساعة

الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا.. «فضحت تحرش عبدالوهاب بها وشتمت أنيس منصور»

الصحة

دراسة: تنظيف الأسنان 3 مرات يوميًا يحسن صحة القلب

دراسة تحذر من أثر التغيرات المناخية فى زيادة الأمراض

أهم التوابل لزيادة حرق السعرات وإنقاص الوزن

كلمات عليك تجنبها أمام الأطفال

الرئيس نيوز

لاعتراض والدته على إدمانه.. عاطل يحرق منزله وشقيقته

6.7 مليار جنيه زيادة في إيرادات الدولة خلال أول شهرين من الموازنة الحالية

رئيس "المصريين" عن تقديم المساعدات لجيبوتي: مصر ستظل داعمة لأشقائها

للمرة الأولى.. البحرين بطلة "الخليج" في كرة القدم

منوعات

موضة إكسسوارات الشتاء لإطلالة دافئة

الشعر الطويل موضة تسريحات فى فصل الشتاء

ابتكار دمى تساعد الأطفال على التعافي من الصدمات

السعودية تلغي مداخل العزاب في المطاعم

كشكول

محافظ الفيوم يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب مجمع التعليم التكنولوجي

"يعقوب" و "الباز" في احتفالات الجامعة البريطانية بيوم التخرج

وزيرة الهجرة تتواصل مع أسرة طالب مصري تعرض للاعتداء بالكويت

الجامعة الأمريكية تطلق المرحلة الثالثة من برنامج تدريب المعلمين بالفيوم

إسلام سياسي

"خلوة النبى".. سبعة أيام فى مملكة الصوفية بـ«غرداية الجزائرية»

بعد تحوله من الصوفية إلى السلفية..«شاب سودانى» يكفرأتباع الصوفية - فيديو

«الصوفية» تطالب المؤسسات الدينية بالتحرك لمواجهة ظاهرة الإنتحار

بحضور «مرشد العالمى للتصوف»..صوفية إندونيسيا تحتفل بمولد « عبدالقادر الجيلانى»

مقالات الرأي
د. منى حلمى
الفرق بين أخذ قرار الانتحار ولحظة تنفيذ القرار
مؤمن المحمدي
الجنيه والجبنة وضحك كالبكا
ماجد حبته
قطر فى منتدى المتوسط!
يوسف إدوارد
ليالي التنوع في فيينا (1)
المزيد

الثقافة

بعد فتح باب التسجيل.. كل ما تريد معرفته عن "أنا متطوع" بمعرض الكتاب

"سيرة الفنان حمدي أحمد".. كتاب جديد لـ السيد الحراني

صالون سالمينا الثقافي يناقش رواية "السيدة" لـ محمد القصبي

بعد استعادة "ربعة الغوري".. "الوثائق القومية": المخطوطة تعود لدارها (صور)

صفحتنا ع الفيس بوك