حزب الكتائب اللبناني يرشح نواف سلام لترؤس الحكومة

أعلن رئيس حزب الكتائب اللبناني النائب سامي الجميل، ترشيح السفير نواف سلام لترؤس الحكومة المقبلة باعتباره النموذج الذي يبحث عنه اللبنانيون.



وقال الجميل عقب اجتماع لكتلة حزب الكتائب مساء اليوم الأحد، إن آخر الانتصارات كان سقوط ترشيح التسوية التي عُمل عليها منذ أسبوع، وهو سمير الخطيب الذي تراجع اليوم عن ترؤسه للحكومة.



وأضاف الجميل: "ما حصل في الأسبوع الأخير يبيّن أن البلد آخر همكم وضحكتم على الناس والبلد ينهار وأنتم تلعبون، أتيتم برجل لا نعرف من أين وفجأة سحبتم السجادة من تحت قدميه وأضعتم أسبوعا في أصعب ظرف من تاريخ لبنان، ما عشناه قمة استخفاف بالناس والبلد والوضع الاقتصادي"، وذلك وفق قناة "LBCI" اللبنانية.



واعتبر الجميل أن القرار عند السلطة لتكليف رئيس حكومة حيادي لتشكيل حكومة خلال أسبوع مهددا بالتصعيد ضد رئيس الجمهورية ميشال عون، ومحذرا من تأجل تسمية رئيس حكومة مستقل من خارج الطبقة السياسية كفوءا وقادرا على إدارة المرحلة الصعبة.



ويجري رئيس الجمهورية وقادة التيارات السياسية مشاورات من أجل اختيار رئيس للوزراء، عقب استقالة سعد الحريري نهاية أكتوبر الماضي.