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على حساب السعودية.. البحرين بطلا لخليجي 24
الأحد 08/ديسمبر/2019 - 08:07 م
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نجح المنتخب البحريني في التتويج بلقب كأس الخليج لأول مرة في التاريخ، بعد الفوز على المنتخب السعودي، بهدف نظيف في نهائي كأس خليجي 24، والتي أقيمت في الدوحة.
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