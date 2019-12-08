الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا.. «فضحت تحرش عبد الوهاب بها وشتمت أنيس منصور»

كانت ردود أفعال الفنانة تحية كاريوكا في بعض المواقف التي ترى أنه لا يمكن السكوت عليها عنيفة للغاية مهما كان الشخص الآخر، فعندما حاول الموسيقار محمد عبد الوهاب _على حد قولها_ أن يتحرش بها، غضبت ونهرته بشدة ورفضت أن تغني من ألحانه، كما أن غيرتها على مصر دفعتها أن تضرب الفنانة فايزة أحمد بالـ"قلم" على وجهها بعدما صدر منها رد فعلًا في إحدى حفلات الغناء بسوريا، ولم تتوانى أيضًا بدافع الوطنية أن تهاجم بشدة الفنانة صباح بعدما تنصلت من فضل مصر عليها ورفضت الغناء في مدغشقر باللهجة المصرية.



شتمت أنيس منصور

نشر الأديب الراحل أنيس منصور خبر زواج الفنانة تحية كاريوكا من الفنان محرم فؤاد وهو ما اعتبرته شائعة سخيفة، فقد كانت متزوجة وقتها من الدكتور حسن حسني، تقول في حوار صحفي لها "كنت متجوزه وقتها، وأنيس منصور كنت شاتماه، جوزي وقتها راح الأهرام وعمل مشاكل هناك".

ضربت فايزة أحمد بالقلم

الفنانة تحية كاريوكا لا تحسب لردود أفعالها، فهي تتصرف على سجيتها تمامًا، فأثناء وجودها في حفلة مع المطربين بسوريا، صباح، ووديع الصافي وشادية وعبد الحليم، اعترضت الفنانة فايزة أحمد على عدم تقديمها في بداية الحفل قائلة "أطلع أنا الأول"، فاعترضت "كاريوكا"، فردت "فايزة": " أنا هون في بلدي" فاعترضت تحية كاريوكا بأسلوب اكتفى الناقد طارق الشناوي بالإشارة إليه بـ "...." أثناء إجرائه حوار معها نُشر بجريدة روز اليوسف.

الفنانة تحية كاريوكا تعالى صوتها، فضربت الفنانة فايزة أحمد بالقلم على وجهها. رغم أنها ترى أن "فايزة" صوتها ملائكي، لكن وصفتها بأن "مخها مخ عصافير".



قالت لعبد الوهاب "مبحبكش"

وعن رأيها في الفنان محمد عبد الوهاب قالت "أنا مبحبوش، وقلت له ده في مرة كنا بنصور فيلم من إنتاجه اسمه "بلد المحبوب" وكان معايا ابن اخته "سعد" وكنت بحبه جدًا، وكان "عبد الوهاب" عاملي غنوة اسمها "قالوا السمار أحلى ولا البياض أحلى"، وقال: أنا عاملك الغنوة دي وراح حاطط إيده على رجلي".

غضبت "كاريوكا" من تصرف عبد الوهاب، ورفضت أن تغني له، وطلبت من سعاد مكاوي إحدى الممثلات في الفيلم، أن تغني الأغنية بدلًا منها.