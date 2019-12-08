بعد رقصها في الشارع.. زوجة أحمد الفيشاوي تسب منتقديها

أثارت ندى الكامل، زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، حالة جدل واسعة، بعد نشرها فيديو لها وهي ترقص أمام سيارتها الجديدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك".



وردت "ندى"، على الانتقادات التي وجهت لها: "انتوا ناس رخمين وبايخين وتافهين وفاضيين، وأنا قررت ابقي زيكوا، لا عربيتي مش بمليون جنيه عربيتي تمنها 2 مليون 600 ألف، ودي عربية واحدة من التلاتة عندي وكلهم مفيش منهم غير قليل".



وأضافت: "وانتوا ناس جهلة ومش عارفين حتى دي أي فئة، لازم يعني أعمل showing يعني!! وأبين نعم ربنا ليل نهار ونستعرض والناس اللي حظها قليل نفضل نزهقها بالأخبار دي والتصرفات المريضة اللي للأسف بقت موضة رخيصة عند بعض الناس للأسف؟".



وتابعت: "كل إنسان عنده نعمة متاخد منه حاجات قصادها كتير وأنا أتحدي صاحب الخبر ده وغيره وبطلب منه ياخد ده كله ويعيش عيان وأنا مش عاوزة حاجة غير الصحة وراحة البال والنوم من غير هم أو خوف إني هصحي بكره ولا خلاص، وده إحساس مريع وهلع، وإن ولادي وصحابي وجوزي وعيلتي يكونوا كويسين، الناس اللي ربنا مديها الصحة دي نعمة كبيرة إوعوا تنسوها".



وأنهت كلامها قائلة: "حسوا بنعمة الصحة ومش لازم أسلوب الخبر رخيص وغير صحيح ولا يتسم ولا يمت للحقيقة بصلة، يا رخمين ومش عيب إني أبين نعم ربنا وأفرح بيها على الأقل مش بنسي أحافظ على شعور الناس، لكن اللي بتكتبوه ده اللي بيخللي الناس تكرهنا وطبعا هتقولوا دي أخبار عادية بتحصل لشخصيات المجتمع، أنا ولا بحب الحياة دي ومش عاوزه أبقي جزء منها غير إني مرات أحمد وبس ومبحبش أختلط أصلا بحد واللي بتعامل معاهم يتعدوا على الصوابع، عيب عليكم".