إلهام المدفعي: تأثرت في طفولتي بصوت عبدالباسط عبدالصمد

قال الفنان العراقي إلهام المدفعي، إنه أحب أوتار الجيتار منذ نعومة أظافره، مشيرًا إلى أنه نجح في تطويع الجيتار ليخدم الموسيقى العربية.



وأوضح "المدفعي"، خلال لقاء مع فضائية "الغد"، على هامش إحيائه حفلًا بمهرجان "هلا بالمجاز" في إمارة الشارقة، أنه وجد متعة حقيقية في مزج الأنغام الشرقية بالغربية، مؤكدًا أنه التزم باللهجة العراقية في غنائه لأنها صريحة وواضحة.



وأضاف أنه تأثر بشدة في طفولته بصوت القارئ عبدالباسط عبدالصمد، مشيرًا إلى أنه كان يتنافس مع أصدقائه في تقليد أصوات قراء القرآن الكريم، لافتًا إلى أنه دائما كان لديه الجديد الذي يقدمه في مسيرته المهنية.