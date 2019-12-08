"الدستور" تكرم منة فضالي عن مجمل أعمالها (صور)

كرّمت مؤسسة «الدستور» بقيادة رئيس مجلسي الإدارة والتحرير الدكتور محمد الباز، الفنانة الشابة منة فضالي عن مجمل أعمالها.



تحدثت منة، خلال الندوة عن دورها في مسلسل «قيد عائلي» وكذلك نجاحها في الجزء الثاني من مسلسل «أفراح إبليس»، وحول أعمالها الجديدة.



كما كشفت منة عن حقيقة اعتذارها عن فيلم "ماكو"، وعن أعمالها المقبلة، في عالم السينما والتليفزيون، وتحدثت الفنانة الشابة، أيضًا، خلال الندوة عن حادثة الاختطاف التي تعرضت لها مؤخرًا، وحول أصعب المشاهد التي قدمتها منذ بدايتها في عالم التمثيل وغيرها من الأمور التي فتحت منة قلبها لـ«الدستور» خلال الندوة.