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محمد نور يكشف تفاصيل كولكشن شتاء 2020

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 04:07 م
جريدة الدستور
شيماء دهب
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كشف مصمم الأزياء محمد نور عن تفاصيل الديفيله الخاص به ومن المقرر عرضه نهاية الشهر الحالى وسط حضور عدد من مهتمى العالم والموضة والكثير من متابعي المصمم.

وقال محمد نور لـ"الدستور"، إن الديفلية الخاص به سيتكون من 15 فستانًا من بينها 10 فساتين مستوحاة من الحيوانات أى الألوان والتصميمات بشكل جذاب ومختلف كعادته في عرض الفساتين الخاصة به.

وأضاف محمد نور أن الألوان المستخدمة داخل الكولكشن ما بين الذهبي والرمادي والأزرق، أما عن الأقمشة فهى من الأورجانزا، التل والساتان.

وسبق وقدم مصمم الأزياء في عام 2018 خلال مهرجان cairo summer fashion show 2018 بموسمه الخامس مجموعة من الأزياء الغريبة وغير التقليدية، حيث طغى عليها استايل الفضائيين، وكانت الأزياء عبارة عن جمبسوت أسود ومطرزة.

وبدأت مسيرته العملية كمصمم ديكور، وتخرج من كلية الفنون التطبيقية عام 1997 قسم التصميم الداخلي والديكور، بدأ العمل منذ عام 1994 كمقاول مثل جدي وأعمامي ولكني لم أرد أن أستمر في مجال المقاولات فاتجهت للتصميم بعد التخرج.

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