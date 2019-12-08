محافظ البنك المركزي: استعدنا أمن الدولة المالي

قال محافظ البنك المركزي، في كلمته أمام المؤتمر المصرفي العربي، اليوم الأحد، إن الأحداث السياسية في 2011، أدت إلى حدوث انفلات في السياسات المالية وصعود عجز الموازنة إلى 16 %.



وتابع قائلًا: "حدثت صدمة في سوق النقد ولم تتحرك السياسيات المالية لاستيعاب هذه الصدمة التي أدت إلى تراجع احتياطي النقد وارتفاع الأسعار".



وشدد عامر، على أهمية مرونة السياسيات المالية في مثل هذه الأحداث لامتصاص الصدمات، مضيفًا: "استعدنا في الوقت الحالي أمن الدولة المالي، فلدينا احتياطي نقدي ضخم ومستمر في الصعود، كما تراجعت معدلات التضخم".



وأشار إلى اتخاذ خطوات مالية مهمة مثل إلغاء جميع القيود على حركة رؤوس الأموال، لافتًا إلى أن ذلك من أهم الدروس المهمة التي استوعبناها بعد 2011، مشددًا على أن التوافق والالتفاف حول القيادة السياسية ساعد على عبور هذه الأزمة.



ولفت محافظ البنك المركزي، إلى برامج مهمة تنفذها الحكومة في البنية التحتية وخاصة الكهرباء، قائلًا: "بعد العجز في هذا القطاع أصبحنا نصدر الكهرباء وأُنشئت محطات عملاقة ضخمة بتكلفة بلغت 15 مليار دولار".