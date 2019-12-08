وفاة البرلماني أحمد شرموخ نائب مركز ملوى بالمنيا

أعلن النائب رياض عبد الستار، عن دائرة مركزى ملوى بمحافظة المنيا، وفاة النائب أحمد شرموخ عن مركز ملوى بالمنيا.



وقال عبد الستار،على حسابه بموقع التواصل الإجتماعى " فيسبوك":"أنعي بمزيد من الحزن والأسى الأخ الأكبر والزميل الغالي الفاضل سيادة النائب العمده احمد شرموخ أسأل الله ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته وان يلهمنا وابنائه واهله الصبر والسلوان ولكل اهالي ملوي ونحن الان في القاهره خرجنا من مستشفى القاهرة الدولي لنقل الجثمان وتشييع الجنازه بمسقط رأسه بقرية شرموخ مركز ملوي المنيا والبقاء لله وحده وانا لله وانا اليه راجعون".