الدفع بـ38 حملة لإزالة إشغالات الطريق بمطروح

قال اللواء وليد المعداوي، رئيس مدينة مرسى مطروح، إنه تم إزالة إشغالات الطريق من خلال حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من أمام المستشفيات، وتم ضبط 10 مخالفات إشغال طريق تحت إشراف العميد محمد جلال، مدير شرطة المرافق بمطروح، ومحمد مصطفي نائب رئيس المدينة، وإبراهيم دياب مدير إدارة تحسين البيئة، والإدارات المعنية بمجلس المدينة.



وأوضح المعداوي، أنه تم تحرير المخالفات والتحفظ علي عربات ثابتة ومحتركة للباعة الجائلين، تسببت في إشغال الطريق والأرصفة بالمخالفة للقانون، وبناء عليه تمت إزالة كل أنواع الإشغالات طبقا للقانون المنظم للعمل في الشارع بدون تراخيص.



وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح، أنه تم ضبط 130 مخالفة من خلال تنظيم 38 حملة مكبرة خلال شهري نوفمبر وديسمبر، عبارة عن مخالفات إشغال طريق ونظافة بنطاق المدينة.



وناشد رئيس المدينة، المواطنين، بالالتزام والحفاظ علي الشكل الحضاري للمدينة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لقانون الإشغال، والتي قد تصل لغلق المحال المخالفة.