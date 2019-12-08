الدقهلية: الكشف على 1612 شخصا في قافلة طبية بقرية 49 الدرافيل

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إجراء الكشف على 1612 مواطنا في قافلة طبية مجانية بقرية الدرافيل مركز بلقاس خلال يومين.



وأضاف محافظ الدقهلية أنه تم تحويل 25 مريضا لإجراء جراحات مختلفة بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالمحافظة، وإصدار 7 قرارات علاج على نفقة الدولة، وإجراء أشعة عادية وموجات صوتية لـ150 حالة، وإجراء 350 تحليلا مختلفا بمعامل الدم والطفيليات، والكشف على 151 من أمراض الضغط والسكر.



وأكد محافظ الدقهلية على استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة، وخاصة في المناطق البعيدة وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية لهم في أماكن إقامتهم.



وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن القافلة التي استمرت على مدار يومي 6 و7 ديسمبر الجاري، ضمت 10 عيادات متخصصة شملت عيادة 2باطنة و2 عيادة أطفال وعيادة جلدية وعيادة جراحة وعظام وعيادة نساء وتنظيم أسرة، وأسنان، وأقيم على هامش القافلة 35 ندوة تثقيفية.