مفاجأة سارة.. "الإحصاء" يعلن تراجع معدل البطالة بين الشباب

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض معدلات البطالة بين الذكور والإناث في مرحلة الشباب خلال الربع الثالث من العام الحالي 2019، مقارنة بالربع نفسه من عام 2018، إذ تقلص معدل البطالة بين الذكور إلي حدود 10% مقابل 15.8%، وفي المقابل تراجعت النسبة بين الإناث من 48.6% لـ 47.2% خلال عام.



كما أظهر التقرير، أن معدل البطالة سجل أكبر تراجعًا له في ريف الجمهورية ليصل إلي 5.6% فقط من جملة السكان في سن العمل خلال الربع الثالث من عام 2019 مقابل 8.1% خلال الربع المناظر من عام 2018، في حين انخفض المعدل بين سكان الحضر لـ 10.6% مقابل 12.5% خلال فترة المقارنة ذاتها.



يشار إلىى أن المعدل العام للبطالة كان قد انخفض إلي 7.8% خلال الربع الثالث من عام 2019، مقارنة بنحو 10% خلال الربع نفسه من عام 2018، بينما كان معدل البطالة سجل 7.5% خلال الربع الثاني من عام 2019.