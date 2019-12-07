"نواب برقة" تدعو إلى جلسة طارئة لإنقاذ ليبيا من "السراج"

دعت كتلة نواب برقة بمجلس النواب الليبي، السبت، رئيس المجلس عقيلة صالح، لعقد جلسة عاجلة وطارئة وعلنية، لإتخاذ حزمة قرارات، أبرزها "إلغاء الاتفاق السياسي وتشكيل حكومة وطنية".



وأشارت الكتلة في بداية بيانها الصادر مساء اليوم تحت عنوان "الدعوة لعقد جلسة طارئة"، إلى أن هذه الجلسة تضع كل نائب أمام مسؤولياته الوطنية في ظل التطور الأخير والتجاوزات الخطيرة التي قام بها رئيس حكومة الوفاق غير المعتمدة، فايز السراج، وأن تلك الجلسة لأجل إنقاذ ليبيا وتاريخها ومستقبلها وثرواتها وكرامة شعبها.



وقالت الكتلة في بيان: "إن المجلس يجب أن يقوم بعدة إجراءات (حزمة واحدة)؛ تتضمن التصويت على إلغاء الاتفاق السياسي، باعتبار تصرف السراج الأخير، إطلاق رصاصة الرحمة على الاتفاق، واستمراره الاستفراد بالقرار خلافًا للاتفاق السياسي يشكل في كل لحظة خطر حقيقي على سيادة ليبيا وثرواتها ووحدة أراضيها والأمن والسلم بالمنطقة ككل.



وجددت الكتلة الشكر والتقدير للحكومة المؤقتة، رئاسة وأعضاء، على مجهوداتهم وإنجازاتهم الوطنية في برقة وباقي المدن الليبية، والتي لن نخضعها لأي تسوية سياسية قادمة، مشيرة إلى رفضها لمحاولات ابتزاز "المؤقتة" والإساءة إليها عبر مزايدات تسمى المُسائلة.



تابعت "لمعالجة قرار مجلس الأمن باعتبار الحكومة المؤقتة حكومة موازية، فإننا ندعو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية من الكفاءات الوطنية، تمثل كل مدن وأقاليم ليبيا ومكوناتها الاجتماعية وأطيافها السياسية التي ترفض التطرف والإرهاب وتحترم سيادة ليبيا والإعلان الدستوري وإرادة الشعب الليبي الحرة".



وشددت على أنه لا بدّ من مخاطبة الجامعة العربية بطلب عقد جلسة استثنائية غير عادية لغرض التصويت على الاعتراف بالحكومة.