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الباز يكشف لماذا أخفى أيمن نور جواز سفره التركي وخدع متابعيه "الخرفان"

السبت 07/ديسمبر/2019 - 09:57 م
الباز
الباز
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن قائد ميليشيات الإرهاب أيمن نور، حصل على جواز سفر تركي، رغم إنكاره الشديد أنه لم ولن يحصل على جنسية غير المصرية، وأنه متمسك بجنسية بلده.

وأشار الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إلى أن أيمن نور حصل على جواز سفر تركي في 25 أبريل عام 2019، لكنه أخفى الأمر على متابعيه "الخرفان"، وعندما افتضح أمره، حاول خداعهم بأكاذيبه، وأنه حاصل على حكم من مجلس الدولة في مصر بأحقيته في الحصول على جواز سفر.

وأضاف الباز: "ما كتبه أيمن نور عبر "تويتر"، عن حصوله على حكم بأحقيته في الحصول على تجديد جواز سفر مصري، هو كذبة، فهو يخدع متابعيه من الخرفان، لأن الحكم الصادر في 25 أكتوبر 2015، هو حكم بقبول الدعوى شكلًا، وإحالتها لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير في موضوعها، أي لم يصدر حكم بأحقيته في الحصول على جواز سفر كما يدعي".

وأوضح الباز أن أيمن نور اعترف ضمنيًا بحصوله على الجنسية التركية، وهذا الأمر يستدعي إسقاط الجنسية المصرية عنه، لأنه وفقًا للقانون فإنه يجب على المواطن إخطار الداخلية خلال أسبوعين من حصوله على جنسية أخرى، بينما مر شهور على حصول أيمن نور على الجنسية التركية.

وأشار إلى أنه على وزارة الخارجية المصرية مخاطبة الخارجية التركية لتسألها هل أيمن نور حصل على جنسية تركية؟، فإذا إذا كانت الإجابة بنعم، تسقط عنه الجنسية المصرية.

وعقب الباز: "أيمن نور أخفى الجنسية التركية، لأنه لا يستطيع أن يواجه الشباب أنه مناضل مصري يحمل هموم المصريين على عاتقه، لأنه بقى تركي".

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