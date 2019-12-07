إقبال كثيف على معرض الكتاب الأول بـ"التمساحية" في أسيوط (صور)

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة أسيوط، حيث قدمت فرقة قصر ثقافة أسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسني عرضا فنيا تضمن مجموعة من الأغاني التي نالت إعجاب الجمهور بمركز شباب التمساحية، بحضور لفيف من الأدباء والشعراء والمبدعين والقيادات الثقافية والتنفيذية والتعليمية بمحافظة أسيوط.



فى الوقت نفسه؛ أقيمت سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة على هامش معرض الكتاب الأول الذي أقيم بقرية التمساحية بالقوصية والذي يعد أول معرضا للكتاب في قرية بصعيد مصر.



جاء ذلك خلال خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض، والهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج، وحرص الهيئة العامة على التثقيف الصحيح للشباب وخلق فكر ثقافي متميز وإثراء المحتوى الثقافي والفكري بالصعيد والاهتمام بالمفكرين والأدباء والشعراء والمبدعين.