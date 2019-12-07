كحكة عيد الميلاد في درسدن الألمانية تزن 3.9 طنا

تابع الآلاف من الفضوليين اليوم السبت مهرجان كحكة عيد الميلاد رقم 26 في مدينة درسدن شرقي ألمانيا خلال انتقال الكعكة الهائلة التي أعدت لاحتفالية هذا العام 2019، عبر البلدة القديمة.



بلغ وزن الكحكة العملاقة هذه المرة 3950 كيلوجراما، وبلغ طولها 10ر4 أمتار وعرضها 77ر1 مترا، وبلغ ارتفاعها 87 سنتيمترا، كما ذكر معدوها.



بهذا فاق وزن كحكة هذا العام وزن كعكة العام الماضي بحوالي 100 كيلوجرام من المواد السكرية والنشوية.



وبعد كشف الغطاء عن الكحكة العملاقة التي تعد تقليدا في درسدن بدأ بيعها بالقطعة كما هو معتاد، وسيعود ريع الكحكة إلى مشروع خيري يهتم بعلاج الشباب والأطفال المحتاجين للرعاية.



وقال رئيس وزراء ولاية سكسونيا ميشائيل كريتشمر الذي جاء إلى الاحتفالية بصحبة أسرته: "إن عيد كحكة درسدن له قوة سطوع كبيرة"، مضيفا، أن هذه الاحتفالية تعنى بالصنعة الحرفية القوية وبالتقاليد الحية والمشاركة المجتمعية الكبيرة.



وتم سحب الكحكة الكبيرة التي احتوت على ثلاثة أرباع مليون زبيبة وحبة ريباج (وهو نوع من عنب الذئب)، و5ر1 طن من الطحين وما يزيد عن 200 كيلوجرام من اللوز في استعراض تاريخي قبل ظهر اليوم، عبر شوارع المدينة حتى وصلت إلى السوق القديم وسار وراءها منظفو المداخن والجزارون وصناع شمع البخور.



ويرجع هذا التقليد المشهود في ولاية سكسونيا إلى عام 1730، عندما قام أمير عصر الباروك أوجست القوي (1670 - 1733)، بدعوة الناس إلى مشاهدة جيشه العظيم، حيث أعدت كعكة وزنها 8ر1 طن وطولها سبعة أمتار وعرضها ثلاثة أمتار وقسمت إلى 24 ألف قطعة.



ومنذ عام 1994، يتم تجميع المكونات الفردية للكعكة العملاقة، تحت إشراف جمعية صناعة الكعك في درسدن، وبلغ الوزن القياسي الأكبر لها 2ر4 طنا في عام 2013.